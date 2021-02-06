РИАМО - 6 фев. В России возник дефицит жилья в новостройках, на сегодня 70% квартир в новостройках в РФ уже выкуплены, поэтому может вырасти спрос на жилье на вторичном рынке, сообщает Nation News.

По мнению президента Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игоря Горского, цена на квартиры на вторичном рынке тоже будет расти.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала ажиотаж на рынке недвижимости. По данным «Дом.рф», россияне выкупили 70% объектов недвижимости в новостройках с вводом в эксплуатацию в 2021 году. Цифры поражают. Остались 30% с плохой планировкой или неликвидными этажами», — сказал эксперт.

Он отметил, что спрос на квартиры на вторичном рынке будет расти, цена тоже. Недвижимость последние 20 лет только дорожает. Причин для стагнации нет, так как людям постоянно нужны объекты недвижимости. ​