РИАМО - 6 фев. В субботу в конькобежном центре «Коломна» прошли открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в них приняли участие более 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы центра.

В число участников вошли воспитанники спортшкол, секций, школьники, студенты, местные жители, жители ближайших городов. Они соревновались на дистанциях в 50 и 100 метров.

«Традиционно в соревнованиях «Лед надежды нашей» по всей России принимают участие более 8 тысяч человек. В 2021 году состязания проходят в 15 субъектах нашей страны: в Республике Карелии и Удмуртской Республике, в Забайкальском и Красноярском краях, в Архангельской, Владимирской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской, Московской областях, Санкт-Петербурге и Москве», — говорится в сообщении.

Начальник отдела государственного регулирования деятельности спортивных федераций министерства спорта РФ Максим Баканов отметил, что цель соревнований - популяризация конькобежного спорта и здорового образа жизни. Возраст участников соревнований в Коломне составил от 4 до 75 лет.

Учащиеся первых-вторых классов и третьих-пятых классов соревновались на дистанциях в 50 метров, учащиеся шестых-восьмых классов и девятых-одиннадцатых классов, участники 1993-2000 годов рождения и 1992 года рождения и старше – на дистанции 100 метров.

Все участники получили памятные сувениры, а победители и призеры – медали и дипломы.

Впервые соревнования «Лед надежды нашей» провели в начале 1980-х годов.