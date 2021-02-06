РИАМО – 6 фев. Главный фармаколог клиники Medicine direct Хусейн Абдех рассказал, что ко врачу нужно срочно обратиться при таких симптомах Covid-19, как боль в груди и проблемы с дыханием, также нужно немедленно самоизолироваться тем, у кого пропало обоняние, сообщает Газета.ru.

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — сказал Абдех.

Он подчеркнул, что нужно начать соблюдать самоизоляцию тем, у кого появился кашель, пропали вкус, обоняние.

Специалист также назвал критическими симптомами высокую температуру и усталость.

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Текстовая трансляция

6 ФЕВРАЛЯ

- Роспотребнадзор представил коронавирусные рекомендации для въезжающих в РФ на поездах, им нужна будет справка об отсутствии Covid-19.

- Врач назвал симптомы Covid, при которых надо срочно обратиться за медпомощью. В их число вошли проблемы с дыханием и речью.

- Ревматолог рассказала о влиянии Covid‑19 на суставы. Так, у некоторых пациентов при лечении могут образоваться тромбы.

- Всех желающих привиться от Covid в РФ могут вакцинировать до июня.

- Еще 4333 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 955 больных. В Москве - 2 014.