РИАМО – 6 фев. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, что компьютерный алгоритм помогает решать рутинные задачи, но он не может вести интеллектуальный поиск, поэтому нейросеть не сможет заменить людей в создании вакцины, сообщает Nation News.

Ранее инженеры из школы университета Калифорнии использовали ИИ для создания модели, которая за несколько минут может выполнять циклы разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Экспертам удалось создать новую вакцину от Covid-19 менее чем за минуту и подтвердить ее качество в течение часа.

«Говорить о том, что компьютер создает вакцину или препарат, неправильно. Он лишь помогает выбрать из набора молекул ту, которая подходит больше в каждой конкретной ситуации. То, что его применили к поиску препарата-кандидата для профилактики коронавирусной инфекции, — одна из вех развития научного подхода», — сказал Беспалов.

Он подчеркнул, что между созданием идеи и поиском ИИ молекулы до конечного препарата и возможности применять его на практике лежит пропасть. Поиск молекулы нейросетью — это только один шаг в огромном объеме работ для того, чтобы созданный препарат мог использоваться.​