РИАМО - 6 фев. В РФ могут начать выдавать ссуды на судебные расходы, по мнению заслуженного экономиста России Евгения Гольдфайна, такие кредиты не помогут защитить права граждан, сообщает Nation News.

Согласно инициативе, кредитные организации будут финансировать судебные процессы для граждан и юрлиц.

«Порядок предоставления малоимущим гражданам бесплатного адвоката от коллегии адвокатов нуждается в реформировании, расширении направлений, а главное — в финансировании», - сказал эксперт.

Гольдфайн отметил, что права граждан и бизнеса на справедливый суд необходимо подкрепить специальными механизмами и достаточными размерами госфинансирования малоимущих и мелких организаций. Также стоит проработать механизм предоставления бесплатных услуг и перечень направлений финансирования.

По его мнению, «судебные кредиты» должны занимать в системе незначительную роль, при этом оплата качественного труда адвоката не должна носить «сдельный характер» и зависеть от того, выиграет истец дело или нет.​