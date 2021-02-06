РИАМО – 6 фев. Аккаунт в популярной соцсети TikTok появился у министерства иностранных дел России, пока в аккаунте министерства есть два ролика, сообщает Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что создание аккаунта не является данью моде.

«Это событие давно было запланировано. Соответствующий аккаунт нужен исключительно для информационной работы», — говорится в сообщении.

В аккаунте МИД России опубликованы два видеоролика с небольшим количеством просмотров. На аккаунт подписаны 16 подписчиков. ​​