РИАМО – 6 фев. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что важно больше внимания удалять воспитанию молодежи, привлекая ее к сохранению нравственности и участию в жизни страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутат отметил, что традиционные конфессии объединяют такие ценности, как взаимная помощь, любовь к ближнему, милосердие.

«Вера дает подлинно оптимистический взгляд в будущее. Действующее в нашей стране законодательство о свободе совести максимально учитывает интересы всех традиционных конфессий в России», — сказал Гаврилов.

Он добавил, что уважение прав религиозных организаций, схожие духовно-нравственные ценности способствуют мирному духовному развитию России. Депутат подчеркнул, что верующие во время пандемии коронавируса столкнулись с рядом ограничений. Однако в пандемию произошла консолидация институтов гражданского общества и централизованных религиозных организаций.

«Общие трудности сплотили верующих различных конфессий. Реализация единых мер государственной поддержки всех религиозных организаций традиционных конфессий способствовала объединению усилий в противостоянии современным вызовам и укреплению отношений», — добавил депутат.

Гаврилов отметил, что в Госдуме прорабатывают вопрос о введении запрета на участие в деятельности религиозной группы лицам, в отношении которых судом принято решение о наличии признаков экстремистской деятельности.

Депутат также подчеркнул, что нужно больше внимания удалять вопросам воспитания молодежи, привлекая ее к участию в жизни страны, к сохранению и приумножению традиционных нравственных ценностей. ​​