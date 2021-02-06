РИАМО - 6 фев. Нарушение пищевого поведения приводит к набору лишнего веса, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко, по ее словам, есть два фактора, приводящих к набору веса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пищевое поведение нужно выстраивать с детства. Растущему организму вредна спешка в поглощении еды.

«Вот эти вот «быстрежики», люди, которые быстро едят, в итоге у многих из них процесс насыщения наступает не сразу, только минут 20 спустя после начала приема пищи. В итоге они сильно переедают», — сказала Мойсенко.

Еще один опасный фактор — чувство голода. Нельзя доводить до этого организм. Стоит есть в перерывах между основными приемами пищи, чтобы не доводить себя до выраженного голода.

Также не стоит употреблять вечером сладости, так как они тормозят процесс похудения.

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