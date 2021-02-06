РИАМО - 6 фев. Утром 8 февраля на станции Химки и других станциях Октябрьской железной дороги пассажиров угостят бесплатным горячим чаем, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На нашу просьбу позаботиться о пассажирах в период холодов откликается все больше перевозчиков», - говорится в сообщении.

Пассажирам пожелали пассажирам приятных поездок, а также рекомендовали одеваться теплее.

В Подмосковье пришла аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Аномальные морозы продержатся до 10 февраля.

Ранее точки с бесплатным горячим чаем организовали для пассажиров наземного общественного транспорта на время сильных морозов.