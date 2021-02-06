РИАМО – 6 фев. Самолет рейса Москва – Амстердам, который подал сигнал тревоги из-за частичного отказа системы радиосвязи, приземлился в аэропорту Шереметьево в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Самолет после вылета из Шереметьева в Амстердам подал сигнал тревоги и развернулся в сторону столицы.

«Самолет совершил штатную посадку в аэропорту вылета. Причина отказа (системы радиосвязи – ред.) будет установлена», — сказал источник агентства в авиационных службах.

Перед посадкой борт вырабатывал топливо. Угрозы жизни и здоровью экипажа не было. ​​