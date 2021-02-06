РИАМО - 6 фев. В квартире 62-летнего москвича на улице Народного Ополчения обнаружили и изъяли 52 боеприпаса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Проведенное исследование показало, что 32 патрона калибра 9 на 18 миллиметров являются штатными боеприпасами отечественного производства к пистолету Макарова, 20 патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра являются штатными боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию», — говорится в сообщении.

Все патроны пригодны для выстрелов.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.