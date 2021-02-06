РИАМО - 6 фев. В столичном центре занятости «Моя карьера» стартует новый набор в школу социального волонтерства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Данные курсы помогут тем, кто хочет помогать другим людям, но не знает, с чего начать. Записаться на семинары школы можно на сайте.
Социальные волонтеры могут заниматься самыми разными проектами. Например, маркетолог Александр Валентьев работает с детьми и навещает детские дома и больницы.
«У меня нет братьев и сестер, и я не знал, как общаться с детьми. Но этот проект многому научил. Дети в больницах нас ждут на пороге, уже возле лифта, играют с удовольствием», - сказал Валентьев.
Собянин отметил, что в школе желающим помогут стать добровольцем.
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