РИАМО - 6 фев. В столичном центре занятости «Моя карьера» стартует новый набор в школу социального волонтерства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данные курсы помогут тем, кто хочет помогать другим людям, но не знает, с чего начать. Записаться на семинары школы можно на сайте.

«После обучения вы можете сотрудничать с НКО, благотворительными фондами, помогать пострадавшим от пандемии - что вам ближе по духу», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Социальные волонтеры могут заниматься самыми разными проектами. Например, маркетолог Александр Валентьев работает с детьми и навещает детские дома и больницы.

«У меня нет братьев и сестер, и я не знал, как общаться с детьми. Но этот проект многому научил. Дети в больницах нас ждут на пороге, уже возле лифта, играют с удовольствием», - сказал Валентьев.

Собянин отметил, что в школе желающим помогут стать добровольцем.

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