РИАМО - 6 фев. Причиной пожара в жилой многоэтажке в поселке Мосрентген могла стать неисправность электропроводки, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В результате пожара погибли двое детей, также пострадали несколько человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

Следователи назначили проведение судмедэкспертизы и пожарно-технической экспертизы. Расследование продолжается.

Прокуратура также инициировала проверку по факту инцидента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что число погибших в пожаре достигло трех - скончались двое несовершеннолетних и взрослый.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>