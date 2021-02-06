РИАМО - 6 фев. В результате пожара в жилой многоэтажке в поселке Мосрентген погибли три человека — взрослый и двое детей, передает ТАСС.
Также в результате инцидента пострадали 14 человек.
«Для госпитализации пострадавших в результате ЧП вылетели два санитарных вертолета», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что в результате инцидента скончался еще один ребенок.
Пожар произошел в квартире на шестом этаже дома в поселке Мосрентген. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также начала проверку по факту происшествия.
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