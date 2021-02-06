РИАМО – 6 фев. Дерматолог-онколог высшей категории АО «Медицина» Ольга Машкова рассказала, что самые опасные родинки на теле человека – самые крупные, чаще всего у таких родинок необычный цвет и неправильная форма, сообщает Nation News.

«Как правило, такие родинки располагаются на тех частях тела, которые летом открыты и подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению. Родинки на волосистой части головы и ягодицах также необходимо наблюдать и отслеживать любые их изменения», — сказала Машкова.

Специалист добавила, что родинки закладываются у человека еще в утробе матери и располагаются в глубоких слоях кожи. Родинки могут подниматься на поверхность кожи или уходить обратно в течение жизни. При этом изменение, появление или исчезновение родинок связано с гормональными изменениями. Большое влияние на родинки может оказать и прием противозачаточных.

Стоит проходить регулярное обследование у дерматолога-онколога, чтобы избежать проблем, которые может принести родинка. Здоровая родинка не должна болеть, воспаляться, менять цвет, форму, покрываться корочкой. ​