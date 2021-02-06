РИАМО – 6 фев. Врач-ревматолог Фариза Чельдиева рассказала, что в некоторых случаях коронавирус может сказаться на суставах, в этом случае необходимо обратиться к профильному специалисту, сообщает Nation News.

«В большинстве случаев пациенту с коронавирусом обращаться к ревматологу не надо. Однако иногда болезнь может отразиться на суставах. Те пациенты, которые переболели инфекцией, в особенности в тяжелой форме, могут после выздоровления заметить боли и припухание в суставах, образование плотных, болезненных узлов в подкожно-жировой клетчатке розовой или синюшной окраски», — сказала Чельдиева.

Она добавила, что в этом случае нужно обратиться к ревматологу за консультацией.

Врач также отметила, что у некоторых пациентов при лечении могут образоваться тромбы. В таком случае надо своевременно пройти исследование для профилактики возможных осложнений.

Высокий риск образования тромбов есть у тех пациентов с коронавирусом, у кого высокие уровни С-реактивного белка, D-димера, фибриногена. ​​

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Текстовая трансляция

6 ФЕВРАЛЯ

- Ревматолог рассказала о влиянии Covid‑19 на суставы. Так, у некоторых пациентов при лечении могут образоваться тромбы.

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