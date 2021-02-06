РИАМО - 6 фев. Власти столицы разбираются в причинах пожара в многоэтажном доме в поселке Мосрентген, пострадавшим будет оказана помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Трагедия. Пожар в жилом доме поселка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, двое детей погибли в результате пожара. Еще несколько человек пострадали.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших», - добавил Собянин.

По факту гибели людей на пожаре Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы также начала проверку по данному инциденту.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>