РИАМО - 6 фев. Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что перед зимней поездкой за город важно проверить готовность машины, так, стоит проверить уровень незамерзайки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Перво-наперво стоит позаботиться о топливе. Если у вас дизель, то заливать зимнее дизельное топливо, если бензин – то проверить уровень бензина», — сказал Славнов.

Также стоит проверить уровень незамерзающей жидкости, выбрать подходящие дворники.

«Всем очень советую менять дворники и в зимний сезон ставить специально для этого предусмотренные зимние дворники», - порекомендовал эксперт.

Кроме того, важнейшим аспектом является зимняя резина. При этом за городом лучше отдавать предпочтение шипованным шинам, а в городе - «шипучке».