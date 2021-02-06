РИАМО - 6 фев. Столичная прокуратура инициировала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в поселке Мосрентген в новой Москве, сообщается на сайте ведомства.

В результате инцидент погибли и пострадали несколько человек, в том числе дети.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство также поставило на контроль соблюдение жилищных прав жильцов дома. На месте инцидента работу правоохранителей контролирует первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>