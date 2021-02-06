РИАМО – 6 фев. Самолет, который должен был лететь из Москвы в Амстердам, возвращается в аэропорт Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи, сообщает РИА Новости.

Ранее самолет подал сигнал тревоги и развернулся в сторону столицы.

«Рейс Москва - Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — сказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Он добавил, что самолет вырабатывает топливо. Посадка запланирована примерно на 17:00.

Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. ​