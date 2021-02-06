РИАМО - 6 фев. Спасателям удалось полностью потушить возгорание в доме 31 в поселке Мосрентген, в результате которого погибли двое детей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в 13:44.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного жилого дома и балконов с третьего по девятый этажи», — говорится в сообщении.
В 15:44 пожар полностью потушили.
В результате пожара пострадали 14 человек, из которых двое погибли.
СК возбудил уголовное дело по факту смерти в пожаре двух детей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии