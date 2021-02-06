Пожар произошел в доме 31 в поселке Мосрентген. Загорелась квартира, огонь также охватил балконы дома. В результате инцидента пострадали 14 человек, из них два человека погибли.
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