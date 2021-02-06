РИАМО - 6 фев. Ролик с места пожара в жилом доме в новой Москве разместили в интернете, видео опубликовано на сайте РЕН ТВ.
Пожар произошел в доме 31 в поселке Мосрентген. Загорелась квартира, огонь также охватил балконы дома. В результате инцидента пострадали 14 человек, из них два человека погибли.
На кадрах видно, как к месту происшествия стянулись экстренные службы. На улице стоит сразу несколько пожарных машин, а также автомобили скорой помощи. Также у места происшествия собрались местные жители.
Причины пожара выясняются.
По факту смерти двух детей в результате пожара СК возбудил уголовное дело.
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