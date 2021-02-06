РИАМО - 6 фев. Два несовершеннолетних погибли в результате пожара в жилом доме в новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следователи работают на месте происшествия», — сказала Иванова.

Днем в субботу в доме 31 в поселке Мосрентген произошел пожар. Загорелись вещи и мебель в одной из квартир, кроме того, загорелись балконы с третьего по девятый этажи.

В результате пожара пострадали 14 человек, из них двое погибли. Были спасены пять человек.

Пожар в квартире потушили полностью, на балконах было ликвидировано открытое горение.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>