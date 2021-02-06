РИАМО - 6 фев. В результате пожара в доме 31 в поселке Мосрентген пострадали 14 человек, из них два человека погибли, всех пострадавших передали медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже дома, там горели вещи и мебель на площади в 25 квадратных метров. Кроме того, огонь охватил балконы с третьего по девятый этажи.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации пожара спасено пять человек», — говорится в сообщении.

Всего пострадали 14 человек, из них двое погибли.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>