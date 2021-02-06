РИАМО - 6 фев. Для того, чтобы избежать неприятных последствий похолодания, нужно одеваться по погоде, стоит также употреблять больше витамина С, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В Московский регион пришли сильные морозы. Похолодание усилится в начале новой недели – температура может понизиться почти до минус 30 градусов. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Одеваться надо стараться не как можно теплее, а по погоде. Потому что если одеться слишком тепло, то можно пропотеть в метро, а на улице из-за этого промерзнуть, что может привести к заболеванию. Ну лучше всего закаляться, это подготовит организм к холодам», - сказала Ярцева.

Она добавила, что в зимнее время также не будет лишним ввести в рацион питания увеличенное количество витамина С, так как он помогает иммунитету не ослабнуть.

«В это время, когда прошло больше половины зимы, в организме может наблюдаться нехватка витамина С. Он помогает противостоять различным нагрузкам на иммунитет. Этот витамин содержится в большом количестве в квашеной капусте, клюкве, мороженых ягодах», - добавила Ярцева.