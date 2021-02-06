РИАМО – 6 фев. Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что постоянно опаздывают обычно неуверенные в себе люди, также к этому склонны депрессивные люди, сообщает RT.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей несколько неуверенных в себе. Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать», — сказал Файнзильберг.

Он уточнил, что также опаздывающие могут делать все движения замедленно, и это может быть результатом депрессии. Такие люди не могут вовремя собраться, не могут рассчитать время прибытия на встречу.

Специалист добавил, что если человек регулярно опаздывает на работу, то это может быть связано с неудовлетворением работой или с выгоранием. Иногда человек, который работал с удовольствием, начинает выгорать. Постепенно этот человек перестает принимать свою сферу деятельности. Тогда ему стоит поменять отрасль занятости.

Файнзильберг подчеркнул, что каждый случай индивидуален, в каждом нужно разбираться. Эксперт добавил, что есть ряд рекомендаций для тех, кто хочет начать борьбу с постоянными опозданиями.

Так, следует соблюдать режим дня и ночи, труда и отдыха, чтобы организм и мозг привыкли к определенному режиму. По словам эксперта, люди, которые привыкли к одному ритму жизни, живут «долго и счастливо». ​​