РИАМО – 6 фев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что в России всех желающих вакцинироваться от коронавируса могут привить до июня, при этом в других странах вакцинацию планируют провести только осенью, сообщает kp.ru.

«Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что россияне получили привилегию, так как в других странах вакцинацию планируют начать осенью. За рубеж пока поставляют небольшое количество российской вакцины.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе 2020 года.

Вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ФЕВРАЛЯ

- Ревматолог рассказала о влиянии Covid‑19 на суставы. Так, у некоторых пациентов при лечении могут образоваться тромбы.

- Всех желающих привиться от Covid в РФ могут вакцинировать до июня.

- Еще 4333 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 955 больных. В Москве - 2 014.