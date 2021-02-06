РИАМО - 6 фев. В ходе тушения пожара в доме 31 в поселке Мосрентген спасли трех человек, эвакуировали 10 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 10-этажного жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар потушили в 14:23. Во время тушения пожара спасли трех человек. Десять человек эвакуировали.

Всех спасенных передали медикам для осмотра.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>