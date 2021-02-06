РИАМО - 6 фев. Пожар произошел в доме №31 в поселке Мосрентген, в ходе тушения возгорания спасли двух человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:44.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в 10-этажном жилом доме. Пожарные в целях безопасности выводят людей из подъезда», — говорится в сообщении.

Были спасены два человека, их передали медикам для осмотра.

Дальнейшая информация уточняется.

Видео с места пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве>>