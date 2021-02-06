РИАМО - 6 фев. Температуру в системе отопления подняли до максимальных 130 градусов из-за аномальных морозов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в Московском регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления», - сказал Бирюков.

Он добавил, что отпуск тепла регулируют с помощью понижения или повышения температуры теплоносителя и сокращения или увеличения его объема.

При этом температуру повышают не в один момент, а поэтапно. Процедуру проводят под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, основываясь на показателях температурных датчиков.

Ранее в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура в столице может опуститься до минус 27 градусов. «Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

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