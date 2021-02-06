РИАМО - 6 фев. В 2023 году в РФ намерены начать прививать людей против аллергии на кошек, препарат также будет действовать против гепатита В, сообщает РИА Новости.

Скомпоновать вакцину планируют уже в 2021 году, также завершатся доклинические исследования, и начнут клинические. Ожидается, что осенью молекула будет готова, а уже летом 2022 года начнут прививать участников исследования.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС», — сказал профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.

Ученый проводит исследования и разработку препарата совместно с командой Сеченовского университета. Он подчеркнул, что прививка будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии.