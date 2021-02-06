РИАМО – 6 фев. В ночь на субботу самолет рейса Москва – Магнитогорск совершил экстренную посадку в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде из-за трещин на лобовом стекле, сообщает kp.ru.

«Самолет совершил посадку в ночь с 5 на 6 февраля. С пассажирами рейса работали представители авиакомпании. В 4:30 пассажиры этого рейса уже вылетели в Магнитогорск другим самолетом», — сказал представитель пресс-службы аэропорта Стригино.

На борту самолета был 61 пассажир, из них трое детей. Никто не пострадал.

Причины произошедшего выясняют следователи. Аэропорт работает в штатном режиме. ​