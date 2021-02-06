РИАМО - 6 фев. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в городских округах в феврале 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Время приема — с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будут работать 8 февраля в Шатуре, 12 февраля – в Бронницах, 15 февраля – во Власихе, 19 февраля– в Сергиево-Посадском округе, 24 февраля – в Серебряных Прудах, 26 февраля – в Лотошине.

Приемные министерства здравоохранения Подмосковья будут работать в Зарайске 8 февраля, в Люберцах – 10 февраля, в Раменском округе – 15 февраля, во Власихе – 17 февраля, в Восходе – 19 февраля, в Звездном городке – 24 февраля, в Краснознаменске – 26 февраля.

Представители министерства энергетики региона проведут приемы 8 февраля в Серпухове, 10 февраля – в Шатуре, 15 февраля – в Восходе, 17 февраля – в Домодедове, 24 февраля – в Котельниках, 26 февраля – в Лосино-Петровском.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.

В условиях пандемии коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.