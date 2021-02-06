РИАМО - 6 фев. На Замоскворецкой линии столичной подземки завершают первый этап реконструкции электродепо «Сокол», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент общая строительная готовность первого пускового комплекса электродепо «Сокол» составляет 91%. В ближайшие месяцы планируем полностью завершить строительно-монтажные работы и провести пусконаладку оборудования», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что первоочередные объекты планируют ввести в строй в апреле. По окончании первого этапа работ рабочие места обеспечат более чем для тысячи человек.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на первом этапе построили котельную и компрессорную. Почти готовы водомерный узел, отстойно-ремонтный корпус, тягово-понизительная подстанция, административно-бытовой корпус и веер путей.

Депо «Сокол» работало с 1938 года. Здания и оборудование перестали отвечать стандартам, поэтому было решено провести реконструкцию. После окончания работ депо будет обслуживать «зеленую», «синюю» и Кольцевую ветки подземки. Сейчас производственные мощности вагоноремонтного производства переведены в новое депо «Митино».

С 2011 года в столице реконструировали и построили 10 электродепо.

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