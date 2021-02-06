РИАМО - 6 фев. Подмосковные спортсмены Виталий Шаршавин, Тимофей Борисов, Александр Колганов и Глафира Носкова завоевали пять медалей Кубка России по лыжному двоеборью, Шаршавин выиграл два золота, а остальные спортсмены – по серебряной медали, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пятый и шестой этапы Кубка России завершились 1 февраля в Нижнем Тагиле. Спортсмены прыгали с трамплина К-95 и состязались в гонке преследования на 5 и 10 километров.

«Богатый опыт выступлений подмосковных спортсменов на соревнованиях различного уровня помог им уверенно выступить на Кубке России по лыжному двоеборью», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что спортсмены продолжают планомерную подготовку к следующим соревнованиям и снова попытаются занять призовые места.