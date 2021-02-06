РИАМО - 6 фев. Жителей Подмосковья предупредили о 26 опасных местах на водоемах, где лед критически тонкий и неоднородный, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Спасатели провели патрулирование и измерили толщину льда в местах, где люди часто выходят на лед. Всего было обследовано 62 водоема.

«По результатам проверки толщина льда варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет около 25 сантиметров. Опасность вызывают 26 мест, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 сантиметров», — говорится в сообщении.

В число опасных водоемов вошли: река Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, река Коломенка в Коломне, Москва-река в Коломне, Жуковском и Бронницах, Клязьма в Орехово-Зуеве и Богородском округе, Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, Волга в Дубне, река Нахабинка в Нахабине, река Нерская, озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале и Егорьевская группа озер в Егорьевске.

Спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками и жителями, раздают информационные листовки. Водоемы патрулируют 346 человек.

Подмосковные спасатели напомнили правила катания на ледяных горках>>