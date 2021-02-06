РИАМО - 6 фев. В мессенджере Telegram заблокировали каналы, в которых публиковались личные данные граждан РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

После несанкционированных акций в РФ в Telegram начали публиковать личные данные их участников, а также сотрудников правоохранительных органов. О необходимости блокировки таких каналов заявил Роскомнадзор.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса. Появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров», – сказал основатель мессенджера Павел Дуров.

При этом в комментариях под постами с личными данными правоохранителей появлялись призывы к насилию в отношении них. Дуров подчеркнул, что такое поведение недопустимо и не соответствует политике Telegram.

Более того, он добавил, что из-за этого Telegram больше недели не может получить обновление для iOS, которое не одобряет Apple.​