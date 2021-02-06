РИАМО - 6 фев. Столичные культурные центры, музеи и другие учреждения культуры подготовили для посетителей новые онлайн-мероприятия на следующей неделе, среди которых мастер-классы и уроки живописи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры приготовили для юных гостей онлайн-программу с 8 по 14 февраля. Это и уроки живописи, и виртуальный тур по музею-усадьбе «Кусково», и мастер-классы по изготовлению подарков ко Дню всех влюбленных», - говорится в сообщении.

Уже 8 февраля культурный центр «Зеленоград» проведет для всех желающих мастер-класс в онлайн-формате. Посетителей занятия научат расписывать предметы зимним пейзажем в технике гжель.

На художественном мастер-классе, который проведет парк «Фили», научат рисовать снегирей акварелью. Занятие начнется 10 февраля в 12:00 на официальных страницах парка в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.

В День всех влюбленных Таганский парк устроит мастер-класс для детей и взрослых. В рамках мероприятия участники попробуют сделать открытку-шоколадницу. Чтобы ее сделать, понадобятся бумага, клей, ножницы, самоклеящиеся полубусины, тонкая лента и шоколадка. Урок пройдет на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.