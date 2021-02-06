РИАМО - 6 фев. Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, в Московском регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до -27 градусов», - сказал Бирюков.

Он добавил, что поэтому принято решение с субботы перевести все городские службы на усиленный режим работы.

Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Бирюков уточнил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой.

Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.