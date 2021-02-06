РИАМО - 6 фев. На территории делового центра «Москва-Сити» закончили подготовку свайного основания фундамента жилого небоскреба 1Tower, это будет самый высокий жилой небоскреб в Европе, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«К настоящему моменту на объекте полностью завершены работы нулевого цикла: выполнены ограждение и разработка котлована, устройство свайного основания и выравнивающей стяжки для дальнейшего возведения башни 1Tower», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что при строительстве высоких зданий начальные этапы являются самыми ответственными и продолжительными. По словам заммэра, еще предстоит большой объем работ по фундаменту. Так, будет выполнена рекордная единовременная заливка бетона - 21 тысяча кубометров за 56 часов.

Высота 107-этажной башни составит 444 метра.

Бочкарев уточнил, что это будет первый небоскреб в «Москва-Сити» с квартирами, а не апартаментами. Там также будут фитнес-центр, бассейн, досуговый клуб для детей, магазины, рестораны, терраса с садом и зоной отдыха.

По словам исполнительного директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберта Суниева, при возведении башни используют самые современные оборудование, технологии, материалы. В небоскребе будет несколько десятков видов систем инженерного обеспечения. Так, там появится вакуумное мусороудаление, автоматическое управление движением на парковке и так далее. В башне будут 56 лифтов, 22 из них будут высокоскоростными.

В башне будет около 1,6 тысячи квартир. В здании реализуют технологии «умного» дома. В небоскребе также будет офисный комплекс.