РИАМО - 6 фев. В Подмосковье и столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Предупреждение из-за аномально холодной погоды будет действовать с 20:00 7 февраля до 20:00 9 февраля. Кроме того, в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 22:00 7 февраля. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили также на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.

В Московском регионе 7 февраля будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 20 – минус 18 градусов, днем — минус 13 – минус 11 градусов. 8 февраля ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Местами образуется гололедица. Ночью – минус 20 – минус 18, днем — минус 14 – минус 12 градусов.

Девятого февраля прогнозируется переменная облачность без осадков, местами образуется гололедица. Температура ночью составит минус 27 – минус 25 градусов, днем — минус 16 – минус 14 градусов.