РИАМО - 6 фев. Пассажиропоток в Московском метрополитене 5 февраля достиг рекорда с начала октября 2020 года — 6,05 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Жизнь возвращается в привычное русло! Мы видим это по пассажиропотоку: вчера в метро он достиг 6,05 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Пассажиропоток подземки восстановился на 73% в сравнении с аналогичным днем прошлого года.

Москвичам напомнили о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

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