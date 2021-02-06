РИАМО - 6 фев. В поселении Щаповское на территории ТиНАО открыли новую амбулаторию, рассчитанную на 110 посещений в смену, в здании можно будет пройти основные медицинские процедуры - от консультации с врачом до полной диагностики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На стройплощадке амбулатории в Курилове проведено восемь инспекционных проверок. По заданию комитета специалисты Центра экспертиз выполнили лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания», — сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Кроме того, амбулатория оснащена всей необходимой мебелью и современным оборудованием. Для пациентов с ограниченными физическими возможностями созданы все необходимые условия.

На первом этаже посетителей встречает детское отделение с отдельным входом, зоной комфортного пребывания и регистратурой. Здесь также оборудованы вестибюль и пункт выдачи молочных продуктов.

Во взрослом отделении для пациентов предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар и лечебно-профилактическое подразделение. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.