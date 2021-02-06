РИАМО - 6 фев. В столице за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 4333 человека, с начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 2214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 903 человека», — говорится в сообщении.

Скончались за сутки 60 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 13 832 заразившихся человека.

В столице проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

В общественных местах и транспорте нужно носить защитные маски и перчатки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ФЕВРАЛЯ

- Еще 4333 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 955 больных. В Москве - 2 014.