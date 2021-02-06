РИАМО - 6 фев. С начала зимы в столице выпало свыше 100 сантиметров снега, что составляет 69% от годовой нормы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Годовая норма снега для зимнего сезона Москвы — 152 сантиметра.

«Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. Самым снежным оказался январь — выпало 56 сантиметров осадков», — говорится в сообщении.

При этом январь 2021 года не стал аномальным по объему выпавшего снега. В январе 2016 года было в два раза больше снега — 114 сантиметров, в 2017 году выпало порядка 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах — более 60 сантиметров.

Также с начала зимы в Москве синоптики отметили 29 изменений температурного режима от положительных к отрицательным значениям. Кроме того, 12 заморозков зарегистрировали в ноябре 2020 года.

Резкое изменение температуры сложнее для реагирования коммунальных служб. Помогают в оперативном реагировании прогнозы погоды. В мегаполисе данные об осадках собирают и передают 39 автоматических дорожных станций и 45 метеодатчиков. Сводки поступают раз в три часа.