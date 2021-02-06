РИАМО - 6 фев. За последние сутки в Москве выявили 2214 случаев заражения коронавирусом, в столице продолжается масштабная вакцинация от инфекции, сообщает городской оперштаб.

За все время пандемии в городе выявили 941 696 случаев инфицирования коронавирусом.

Вакцинироваться от коронавируса в Москве можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Для того, чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

За последние сутки в 85 регионах РФ выявлено 16 627 новых случаев Covid-19. При этом в 10,9% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 497 летальных исходов, полностью выздоровел 22 831 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировано 3 951 233 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 пациентов.

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6 ФЕВРАЛЯ

- Еще 4333 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 955 больных. В Москве - 2 014.