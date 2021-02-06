РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. В подмосковном Подольске произошло разбойное нападение на таксиста, нападавший похитил два телефона стоимостью 30 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

В Подольске 29 декабря 2020 года в период времени с 1:30 до 2:30 мужчина, находясь в автомобиле такси, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от водителя передать ему ценное имущество. В результате он похитил два телефона на общую сумму 30 тысяч рублей.

«19 января Подольская городская прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признаку состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина. Подольским городским судом с учетом мнения городской прокуратуры в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Черникова.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу. Ход следствия контролируется городской прокуратурой.