РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Изменения в графике работы пункта вакцинации от Covid-19 в ТЦ «Орбита» по адресу: Октябрьский проспект, дом 366. Теперь пункт работает по графику: вторник, четверг, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00. В субботу начинает работу пункт вакцинации от Covid-19 в ТЦ «Светофор» по адресу: улица Побратимов, дом 7. В день открытия часы работы: с 10:00 до 19:00. 7 февраля часы работы: с 12:00 до 19:00. Далее - по графику: вторник, четверг, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00», - говорится в сообщения.

7 февраля начинает работу пункт вакцинации от Covid-19 в МФЦ по адресу: улица Звуковая, дом 3. В день открытия часы работы: с 10:00 до 19:00. Далее - по графику: среда, пятница, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00.

10 февраля открывается пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Торговые ряды» по адресу: улица Инициативная, дом 7Б. График работы: понедельник, среда, пятница, воскресенье с 12:00 до 19:00.

Пункт вакцинации в клубе «Активное долголетие» расположен по адресу: улица Куракинская, дом 5, он будет работать каждый четверг с 10:00 до 12:00.

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6 ФЕВРАЛЯ

- Еще 4333 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии после Covid-19 выздоровели 844 165 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 955 больных. В Москве - 2 014.