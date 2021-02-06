РИАМО - 6 фев. На станции «Каширская» продолжается реконструкция, с 9 февраля по 31 августа здесь не будут останавливаться поезда, следующие в центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станцию включат в состав Большой кольцевой линии. Для проведения соответствующих работ нужно закрыть платформу в сторону станции «Коломенская». Пассажиры смогут воспользоваться третьим и четвертым выходом, а первый и второй будут закрыты.

«Чтобы доехать до «Каширской» с юга, проезжайте до «Коломенской» и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. С «Каширской» в центр можно добраться, пересев с «Кантемировской» в обратном направлении», - говорится в сообщении.

После запуска Большой кольцевой линии пересадка на «Каширской» разгрузится на 12%, а перегон «Каширская» - «Коломенская» - на 8%. При этом само Каширское шоссе станет свободнее на 4%.

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